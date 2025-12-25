Haberler

Trenin geçtiği köprüde hayatını kaybetti

Trenin geçtiği köprüde hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki yasak bölgeden yürüyen 79 yaşındaki Halil Çelik, trenin çarpması sonucu köprüden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geçmenin yasak olduğu tren köprüsünden yürüyen bir kişi trenin çarpması sonucu köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Kütahya'ya giden yolcu treni Gökçedağ mevkinde bulunan köprüden geçerken kazaya karıştı. Köprüye çıkmanın yasak olduğu alanda yürüyen 79 yaşındaki Halil Çelik trenin çarpması sonucu köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı