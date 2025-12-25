Trenin geçtiği köprüde hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki yasak bölgeden yürüyen 79 yaşındaki Halil Çelik, trenin çarpması sonucu köprüden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geçmenin yasak olduğu tren köprüsünden yürüyen bir kişi trenin çarpması sonucu köprüden düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Kütahya'ya giden yolcu treni Gökçedağ mevkinde bulunan köprüden geçerken kazaya karıştı. Köprüye çıkmanın yasak olduğu alanda yürüyen 79 yaşındaki Halil Çelik trenin çarpması sonucu köprüden düşerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa