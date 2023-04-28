Trans bireyin şüpheli ölümünde sevgilisinin kasten öldürmeden cezalandırılması talep edildi

Kocaeli'de 5. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden trans birey Nefes Balkan'ın sevgilisinin yargılandığı davanın duruşmasında mütalaa açıklandı. Savcı, tutuklu sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 6 Ekim 2021 tarihinde Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trans birey Nefes Balkan (28), sevgilisi T.T. (33) ile tartıştığı sırada 5. kattaki pencereden şüpheli şekilde düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nefes Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli T.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık T.T., taraf avukatları ve aile bireyleri katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, T.T.'nin Nefes Balkan'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaa sonrası taraf avukatı savunma için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

"Bu olay hasbelkader benim başıma gelmiştir"

İlk duruşmada T.T., olay günü Nefes Balkan ile kavga ettiklerini belirterek, "Nefes ile kavga ettik, birbirimize hakaret ettik ancak onu ben öldürmedim. Sinirden elimi sehpaya vurdum ve elim kesilerek her yer kan oldu. Nefes kendini lavaboya kilitleyince hayatından endişe ederek kapıyı kırdım. Nefes uyuşturucu madde içiyor ve değişiyordu. Benimle birlikte kalmak istiyordu, korkuyordu. Zoraki bir şekilde son 3 ay onunla kalıyordum. Nefes'in cinsiyet değiştiğini bilmiyordum, bilseydim muhatap olmazdım. Bu olay hasbelkader benim başıma gelmiştir. Sabıkalı kişiliğim sebebiyle benim yaptığım düşüncesiyle hakkımda dava açılmıştır. Madem ben yaptım, neden olay yerinden kaçmadım? Kavga ederken Nefes pencereye atlamak için yanaşmıştı, ben onu yakalayarak pencereden uzaklaştırdım. Zaten penceredeki DNA izi bana ait çıkmıştır. Daha sonra ben mutfağa su içmeye gittim. Arkam pencereye dönüktü. Mutfağa doğru 4-5 adım attım. Nefes'e su getirmeye gidiyordum. Pencere açma sesini duydum. 'Dur Nefes kendine gel' demeye kalmadı, Nefes sağ ayağını pencereden uzattı ve yan olarak pencereden düştü. Korktum, pencereden baktığımda Nefes'i yerde gördüm. Yatak odasına koştum, ilk kaçmayı düşündüm ama salona giderek polisi aradım. Bu 15-20 saniyelik olaylardır. Aşağıya hiç inmedim, polisin gelmesini bekledim" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ