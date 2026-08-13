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Kayseri'de Tramvay Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Tramvay Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan 24 yaşındaki K.N.E.'ye tramvay çarptı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Keykubat Tramvay İstasyonu'nda karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan K.N.E.'ye (24) seyir halindeki tramvay çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında sıkışan K.N.E, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan K.N.E, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.N.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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