Tramvay yolundaki keyif uykusunu vatman bozdu
Kocaeli'de tramvay yolunda uyuyan bir vatandaş, tramvayın gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Keyif uykusuna dalan vatandaş, kibarca yerinden kalkıp özür dileyerek tramvaya yol verdi. Bu ilginç ve komik anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.
Kocaeli'de komedi filmlerini aratmayan bir olay meydana geldi. Tramvay yolunda uyuyan bir kişinin rahatını vatman bozdu.
Gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana gelen ilginç olayda, alkollü olduğu görülen bir vatandaş tramvayın geçtiği rayların üzerine yattı.
ÖZÜR DİLEYİP YOL VERDİ
Keyif uykusuna dalan şahsın rahatı, tramvayın gelmesi ile bozuldu. Kibarca yerden kalkan vatandaş, bekleyen tramvaydan özür dileyerek yol verdi.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüleri izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.