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Trambüsten Kopan Kollektör Küçük Çocuğu Yaraladı

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Malatya'da trambüsten kopan 5 kilogram ağırlığındaki kollektör, kaldırımda yürüyen küçük çocuğun kafasına düştü. Olay sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Trambüsten kopan kollektör çocuğu hastanelik etti

MALATYA - Malatya'da trambüsten kopan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kollektör kaldırımda annesi ile yürüyen küçük çocuğun kafasına düştü. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir trambüsten henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yerinden çıkan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kollektör savrularak annesi ile kaldırımda yürüyen 10 yaşlarındaki B.K.D.'nin kafasına düştü.

Olayda küçük çocuk yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. B.K.D. ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trambüsten Kopan Kollektör Küçük Çocuğu Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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