Traktörün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Traktörün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, fıstık hasadından dönerken traktörün üstünde dengesini kaybeden 17 yaşındaki Bekir E., traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karkamış ilçesine bağlı kırsal Koyunbat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık hasadından dönen O.E. idaresindeki traktörün üzerinde bulunan oğlu Bekir E. (17) dengesini kaybederek aşağı düştü. Aşağı düşen gencin üzerinden traktör geçti. Kazada ağır yaralanan genç, babası ve diğer yakınları tarafından Karkamış Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir E.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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