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Traktörle Geri Manevra Yapan Baba, Oğlunu Ezerek Öldürdü

Traktörle Geri Manevra Yapan Baba, Oğlunu Ezerek Öldürdü
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, traktörle geri manevra yapan baba fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.'yi ezerek ölümüne neden oldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörle geri manevra yapan baba, fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.'nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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