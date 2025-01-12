Traktörden düşen genç hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akpınar Köyü yakınlarında Deniz Akça idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörde yolu olarak bulunan Mustafa Akça'nın üzerinde bulunduğu metal parça kırıldı. Metalin kırılmasıyla beraber Mustafa Akça, ağabeyinin kullandığı traktörden karayoluna düştü. Durum üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Akça'nın cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.