Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

Traktörden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörden düşen 18 yaşındaki Mustafa Akça hayatını kaybetti. Traktörün metal kısmının kırılması sonucu meydana gelen kazada, Mustafa Akça karayoluna düştü ve yapılan kontrollerde yaşamını yitirdi.

Traktörden düşen genç hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akpınar Köyü yakınlarında Deniz Akça idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörde yolu olarak bulunan Mustafa Akça'nın üzerinde bulunduğu metal parça kırıldı. Metalin kırılmasıyla beraber Mustafa Akça, ağabeyinin kullandığı traktörden karayoluna düştü. Durum üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Akça'nın cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörden Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
img

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"

Son Dakika Haberleri

Başakşehir Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (Başakşehir Galatasaray) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Ocak Başakşehir Galatasaray maçı nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BAŞAKŞEHİR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu? Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu? 1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne? Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025? Hangi sendikalar grev yapacak 2025? Memurlar grev mi yapacak, hangi memurlar grevde? PSG St. Etienne CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG St. Etienne maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.