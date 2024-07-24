Traktör yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da traktör ve tarım aleti taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 28'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre İ.İ.'nin kullandığı tarım aleti ve traktör taşıyan 63 ACE 038 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken tırda bulunan Mehmet K., yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapanan yol ise tır, traktör ve tarım aletinin kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.