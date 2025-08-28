Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü Fatih Çağal, sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza, Turgutlu'ya bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çağal (43) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çağal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
