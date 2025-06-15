Traktör Parçaları Arasında Sıkışan Usta Hayatını Kaybetti

Traktör Parçaları Arasında Sıkışan Usta Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör tamiri sırasında kafası parçalar arasında kalan Salih Dağlı yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tamir sırasında kafası traktörün parçaları arasında sıkışan usta Salih Dağlı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Çınar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde traktörü tamir ederken kafası parçaların arasına sıkışan Salih Dağlı feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dağlı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Dağlı'nın yaklaşık 10 aylık evli olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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