MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Alaşehir'e bağlı Serinyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serinyayla Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Keskin (64), sabah saatlerinde 45 Z 3171 plakalı traktörüyle Killik Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti. Pazar alışverişinin ardından evine dönmek üzere yola çıkan Keskin, Serinyayla Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör takla attı. Kazada Süleyman Keskin traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA