Traktör Kazasında 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi ve sürücüsü İhsan Furuncoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi neticesinde altında kalan 60 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Taşburun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İhsan Furuncoğlu (60) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Furuncoğlu, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Furuncoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında Furuncoğlu'nun cenazesi, hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
