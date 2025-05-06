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Traktör Kazalarını Önlemek için Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı

Traktör Kazalarını Önlemek için Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı
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Konya'nın Akşehir İlçesi'nde jandarma ve ziraat odası işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte çiftçilere trafik güvenliği konusunda bilgi verildi. Traktörlerin görünürlüğünü artırmak için römorklarına reflektör takıldı.

Konya'nın Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akşehir Ziraat Odası işbirliğiyle trafik güvenliğini artırmak ve traktör kazalarını önlemek amacıyla Ilıcak Mahallesi'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve traktör römorklarına reflektör takıldı.

Etkinlikte çiftçilere traktör kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları ve güvenli sürüşle ilgili bilgiler verildi. Traktörlerin gece ve düşük görüş şartlarında daha görünür olmalarını sağlamak için römorklarına reflektör takıldı. Yapılan çalışmalarla traktörlerin karıştığı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Akşehir Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, kazaların önüne geçilmesi, kimsenin mal ve can kaybı yaşamaması için jandarma ile birlikte böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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