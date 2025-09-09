Haberler

Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karaburun ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 36 yaşındaki sürücü Egemen Kalfa hayatını kaybetti. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Kösedere Mahallesi'nde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan 36 yaşındaki Egemen Kalfa, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz sürücünün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
