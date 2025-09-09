Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Kösedere Mahallesi'nde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan 36 yaşındaki Egemen Kalfa, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz sürücünün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - İZMİR