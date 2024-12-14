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Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çalışan traktör sürücüsü Halil Uysal, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Osmancık ilçesi Deller Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışmak için tarlaya giden Halil Uysal (59) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde Uysal'n cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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