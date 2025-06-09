Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında çalışırken devrilen traktörünün altında kalan 42 yaşındaki çiftçi Nuri Turan yaşamını yitirdi. Olay, sabaha karşı meydana geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesinde üzüm bağına çift sürmeye giden Nuri Turan (42) devrilen traktörünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Alaşehir'de çiftçilik yapan Nuri Turan'ın sabaha karşı Kemaliye Mahallesindeki üzüm bağına 45 ZT 385 plakalı traktörüyle çift sürmek için gittiği öğrenildi. Sabah saat 04.00 sıralarında yan bağdaki komşuları bağlarına geldiğinde Nuri Turan'ı devrilen traktörün altında cansız yatarken buldu. Kazanın 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Nuri Turan'ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nuri Turan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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