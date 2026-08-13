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Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi kanyon yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkmen Mahallesi girişine doğru seyir halinde olan römork takılı traktör, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İsmail Coşar, Eslem Nur Güler, Beyzanur Güler, Gülperi Coşar, Derya Coşar, Bekir Coşar ve Hülya Coşar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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