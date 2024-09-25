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Trafikteki Kavga Kanlı Bitti: Servis Şoförü Hayatını Kaybetti

Trafikteki Kavga Kanlı Bitti: Servis Şoförü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada seyyar balıkçı N.Y., servis şoförü Tolga Çelik'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Tüm müdahalelere rağmen Çelik hayatını kaybederken, N.Y. adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da servis şoförü ile seyyar balıkçı arasında trafikte çıkan kavga kanlı bitti. Seyyar balıkçı N.Y.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan servis şoförü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken zanlı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servisi şoförü olan Tolga Çelik, ile seyyar balıkçı N.Y. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

Polisi aratıp teslim olmak istedi

Yaşanan kavga sırasında seyyar balıkçı N.Y., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Tolga Çelik'i göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çelik'i bıçaklayan N.Y. ise elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi arayıp kendisini almasını istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı adliye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Tolga Çelik Politika Güvenlik 3-sayfa Kavga Olay Suç

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