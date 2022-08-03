Trafikte yol verme tartışması kamerada Bursa'da iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kameralara yansıdı. Bursa'da iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kameralara yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma çıktığını gören diğer sürücüler araya girerek tarafları ayırdı. Tartışma anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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