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Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü öğretmeni çıktı

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Adana'da yaşanan olayda, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştığı kadını yumruklayan R.Ş., gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sırada çocuğunun da araçta olduğu belirtilen kadının yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. R.ş'nin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE YUMRUKLADI

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilin sürücüsü R.Ş. ile başka bir kadın sürücü, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi. İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. R.Ş., 'Araçta çocuklarım var git' diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SALDIRGAN, DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ ÇIKTI

Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Adana Hukuk 3.Sayfa Eğitim Haberler

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Yorumlar (100)

haksız mıyım:

uzun lafın kısası, laikçilerin yetiştirdiği din kültürü öğretmeni bu kadar olur.

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yanıtYanıtla
veli İdi:

Kes. Dindar nesil yetiştireceğiz diyen ampül. Al sana dindar nesil

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Özkan Bulut:

Seni kim yetiştirdi bilmiyorum ama hiç iyi biri yetistirmemis Emin ol trollerin bile bir gururu olmalı sende hiç bir şey yok

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haksız mıyım:

kesersem içinde kalır:)))

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ahyed yıldız:

tabiki haklısın. çürük laik sistemin ürünü bu kadar olur

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Mehmet Vatandaş:

her yorumunda biraz daha batıyorsun:)))

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Dr.Kimbel:

Hadi be kurankursundaki oglanci hocalara ne dersin

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Siyah&Beyaz null:

sen nasıl bir parazitsin yaaa

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mahmut tuncer:

bak haksız kardeş, laikçi diye birşey yoktur. laik vardır laiklik vardır ya da zorlarsan senin söylemeye çalışıp söyleyemediğin laiklikçiler vardır. bir de senin gibi ötekileştirmek için fırsat arayan HAKSIZlığı adı yapmış varlıklar var ki hiçbir yerde sözü ya da fikri önemsenmediği için, bu ve bunun gibi yerleri kendine destekçi aramak ve fikirlerim önemseniyor diye kendini avutmaya çalışırlar.

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Vatandaşın biri:

Tüm laikler bir olsun aa kosun

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