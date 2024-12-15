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Trafikte Tartışma Sonucu Bıçaklanan Taksici Eren Peker Karaman'da Defnedildi

Trafikte Tartışma Sonucu Bıçaklanan Taksici Eren Peker Karaman'da Defnedildi
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Konya'da tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversiteli taksici Eren Peker, memleketi Karaman'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Peker'in ölümüne tepki gösteren meslektaşları, kendilerini koruyacak önlemlerin alınmasını talep etti.

Konya'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen üniversiteli taksici Eren Peker, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Eren Peker'in (20) cansız bedeni, Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Peker'in cenazesi, taksici meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'a getirildi. Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Eren Peker için Ahmet Yesevi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Peker'in ailesi, yakınları ve Konya'dan gelen taksici meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında Eren Peker'in dedesi Üzeyir Uysal'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Peker, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

"Melek gibi birisiydi"

Eren Peker ile aynı taksi durağında çalışan Ömer Fırat Arık, "Devletin bize desteklerini bekliyorum. Dün akşam da gördük biz bunu. Arabamızda biber gazı, sopa gibi kendimizi koruyacak aletler bulunduramıyoruz. Kendimizi koruyabileceğimiz aletlerimiz olsun en azından. Devletimiz uyuşturucu bağımlılarının ve alkoliklerin önüne geçsin. Bu yanan kaçıncı can. Birkaç gün önce bir taksicinin bıçaklanmaktan son anda kurtulduğunu gördük. Bugün de kardeşimiz, 19 yaşında genç bir fidan vefat etti. Çok iyi, melek gibi, nur yüzlü bir insandı. Hatta dün akşam kendisiyle en son konuştuk. Şakalaştık ama gece bir haber aldık. İşte 30 saniyede olan oluyor. Kalksın gelsin istiyoruz ama nereden bulacağız? Cinayetin zanlıları halen yakalanamadı. Hemen bulsunlar onları. Bizi dinlendirmeye geliyordu, kendisini yaklaşık 5-6 aydır tanıyordum. Kendi öz kardeşimden ayırmadığım biri olmuştu" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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