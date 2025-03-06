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Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

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İstanbul'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

MAKAS ATARAK İLERLEDİ, KENDİSİNİ UYARAN SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNE KIRIP SİLAH ÇEKTİ

Ekipler, şüphelinin, otoyolda aracıyla makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen ve selektör yaparak kendisini uyaran sürücü Y.E.U'nun kullandığı aracın önüne kırıp, silah göstererek sürücüyü tehdit ettiğini belirledi.

YAKALANDI

Ekipler, M.E.A. olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı. Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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