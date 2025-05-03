Trafikte Havaya Ateş Açan İki Genç Yakalandı

Afyonkarahisar'da trafikte havaya ateş açarak panik ortamı oluşturan iki genç, polis ekiplerinin kovalamacası sonunda yakalandı. Araçta pompalı tüfek ele geçirilirken, aday sürücüye olduğu belirlenen şahsa para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Afyonkarahisar'da trafikte tehlike saçan iki genç, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Susuz Kavşağı'ndan şehir merkezine doğru ilerleyen bir araçtan havaya ateş açıldığı bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ve trafik ekipleri, belirtilen güzergahta alarma geçti. Polis ekiplerini gören şüpheli araç, "dur" ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan araç, yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Tuna Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Araçta bulunan E.C.C. (18) ve E.E.Y. (20) isimli şahıslar gözaltına alınırken, polis ekipleri araçta bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Sürücünün aday sürücü olduğu tespit edilirken, tehlikeli hareketleri ve kuralları ihlal etmesi nedeniyle 17 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - AFYONKARAHİSAR