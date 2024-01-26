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Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçisine kurşunlattı

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İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, bir kadınla trafikte tartıştıktan sonra hayatının kabusunu yaşadı. Daha sonra kadının eşi tarafından aranılan şahıs, buluşmaya gittiğinde kurşun yağmuruna tutuldu. Hastaneye kaldırılan şahıs tedaviye alınırken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kadının kocası tarafından defalarca telefonla tehdit edilen Emre Ü., taraflar bir araya gelmek istedi. Bunun üzerine bir araya gelen taraflardan Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U'nun kocası Mert C.U.,'nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

22 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesinde iddiaya göre aynı gün Eyüpsultan'da trafikte ilerleyen Emre Ü., seyir halindeyken Gizem M.U., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerinden saatler sonra Emre Ü., akşam saatlerinde iki farklı cep telefonu numarasından 'Sen kimsin benim eşime küfür ediyorsun' diye arandı.

"BU MU SANA KÜFREDEN?"

Kendisini ısrarlı bir şekilde arayan kişiler tarafından tehdit edilen Emre Ü., arkadaşı Cem R.,'yı da yanına çağırıp telefonla kendini arayanlar ile buluştu. Gizem M.U.'nun eşi Mert C.U., arkadaşları ile beyaz renkli plakasız bir araçla buluşma yerine geldi. Arabadan inen 4 kişiden 1'i elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.'ya " Bu mu sana küfür eden" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ü.'ye defalarca ateş edip, gelmiş oldukları araç ile olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Ülker'i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre M. olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı. Cem R., ve Emre M., isimli şahısların tanık olarak ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem M.U., serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert C.U., Kerim B. ve saldırgan Kürşat E.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mert C.U., Kerim B. ve Kürşat E.Ö.'nün daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

burada bir anormallik var saldırıya uğrayan kişinin telefon numarasını saldırgan nasıl öğrenip tartıştıkları saldırdıkları şahşı aradı tahminen şahsın kimlik bilgilerini plakadan kanunlara aykırı bir şekilde ele geçirmiş bu bilgileri veren kimse varsa cezalandırılmalı

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mahmut:

kardeşim trafikte tartışma olur.Ancak küfür etmeyin. Tartışabilmek insanca bir durumdur. Ama olayı küfüre kavgaya götürmek insani değildir. kendinizi kontrole din. sonu iyi olmuyor. karşındaki ni tek başına diye sen 3 kişiyim diye haklı olmuyorsun...! yarın gelir sıkar gider.

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Mehmet Kahraman:

Welcome to Texasİstanbul , millet birbirini yiyor kendi adaletini sağlama peşinde yukardakiler de hala şehri paylaşamıyor:)

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Fatih Apaydın:

Texas ve 1900'lü yıllara dayanan öyküleri izliyoruz (!)

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