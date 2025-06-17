Trafikte boğazına kemer geçirdiği adamı yerde sürükledi

Uşak'ta trafikte meydana gelen olay, görenleri şoke etti. İki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

BOĞAZINI KEMERLE SIKTI

Görüntülerde, Şeref Caddesi'nde şahıslardan birinin elindeki kemeri karşısındaki kişinin boğazına geçirerek boğazını sıktığı ve ardından onu yerlerde sürüklediği anlar yer aldı. Video çeken vatandaşların "Boğazını sıkıyor, inelim ayıralım" dediği duyuldu.

KAVGANIN NEDENİ MÜLK ANLAŞMAZLIĞI

Olayla ilgili detayları paylaşan Uşak Anlık'ın haberine göre, kavga eden şahısların birbiriyle akraba olduğu, tarafların mülk meselesini konuşmak üzere buluştuklarında kavga çıktığı öne sürüldü.