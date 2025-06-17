Trafikte boğazına kemer geçirdiği adamı yerde sürükledi
Uşak'ta trafikte akrabalar arasında mülk anlaşmazlığı nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada taraflardan biri diğerinin boğazını kemerle sıktı ve yerde sürükledi. Kameraya yansıyan görüntülerde kayda alan kişinin, "Boğazını sıkıyor, inelim ayıralım" dediği duyuldu.
Uşak'ta trafikte meydana gelen olay, görenleri şoke etti. İki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.
BOĞAZINI KEMERLE SIKTI
Görüntülerde, Şeref Caddesi'nde şahıslardan birinin elindeki kemeri karşısındaki kişinin boğazına geçirerek boğazını sıktığı ve ardından onu yerlerde sürüklediği anlar yer aldı. Video çeken vatandaşların "Boğazını sıkıyor, inelim ayıralım" dediği duyuldu.
KAVGANIN NEDENİ MÜLK ANLAŞMAZLIĞI
Olayla ilgili detayları paylaşan Uşak Anlık'ın haberine göre, kavga eden şahısların birbiriyle akraba olduğu, tarafların mülk meselesini konuşmak üzere buluştuklarında kavga çıktığı öne sürüldü.