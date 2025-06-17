Trafikte boğazına kemer geçirdiği adamı yerde sürükledi

Trafikte boğazına kemer geçirdiği adamı yerde sürükledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trafikte boğazına kemer geçirdiği adamı yerde sürükledi
Haber Videosu

Uşak'ta trafikte akrabalar arasında mülk anlaşmazlığı nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada taraflardan biri diğerinin boğazını kemerle sıktı ve yerde sürükledi. Kameraya yansıyan görüntülerde kayda alan kişinin, "Boğazını sıkıyor, inelim ayıralım" dediği duyuldu.

Uşak'ta trafikte meydana gelen olay, görenleri şoke etti. İki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

BOĞAZINI KEMERLE SIKTI

Görüntülerde, Şeref Caddesi'nde şahıslardan birinin elindeki kemeri karşısındaki kişinin boğazına geçirerek boğazını sıktığı ve ardından onu yerlerde sürüklediği anlar yer aldı. Video çeken vatandaşların "Boğazını sıkıyor, inelim ayıralım" dediği duyuldu.

KAVGANIN NEDENİ MÜLK ANLAŞMAZLIĞI

Olayla ilgili detayları paylaşan Uşak Anlık'ın haberine göre, kavga eden şahısların birbiriyle akraba olduğu, tarafların mülk meselesini konuşmak üzere buluştuklarında kavga çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Demir:

Emin olun hepsi size kalıcak hareketlere bak yazık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe masadaydı! Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.