Trafikte akıl almaz görüntü: Araçlara aldırmadan tersten yoluna devam etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters şeritten yola giren otomobil sürücüsü, ışıklarda bekleyen motosiklet sürücüsüne tehlike yaşattı. Motosiklet sürücüsü son anda kenara çekilerek kurtulurken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Bursa Caddesi üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü ışıklarda beklediği sırada 20 LY 550 plakalı Tofaş marka otomobil, bir anda kural ihlali yaparak ters şeritten yola girdi.

Ters şeritten gelen otomobili fark eden motosiklet sürücüsü, çarpışma ihtimaline karşı son anda köşeye çekilerek kendisini kurtardı. Tehlikenin ardından motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Otomobil sürücüsü ise yaşanan tehlikeye aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi seyir halinde ilerlemeye devam etti. Yaşanan olay anbean motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı