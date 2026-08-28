Haberler

Trafikte akıl almaz görüntü: Araçlara aldırmadan tersten yoluna devam etti

Trafikte akıl almaz görüntü: Araçlara aldırmadan tersten yoluna devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ters şeritten yola giren otomobil sürücüsü, ışıklarda bekleyen motosiklet sürücüsüne tehlike yaşattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters şeritten yola giren otomobil sürücüsü, ışıklarda bekleyen motosiklet sürücüsüne tehlike yaşattı. Motosiklet sürücüsü son anda kenara çekilerek kurtulurken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Bursa Caddesi üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü ışıklarda beklediği sırada 20 LY 550 plakalı Tofaş marka otomobil, bir anda kural ihlali yaparak ters şeritten yola girdi.

Ters şeritten gelen otomobili fark eden motosiklet sürücüsü, çarpışma ihtimaline karşı son anda köşeye çekilerek kendisini kurtardı. Tehlikenin ardından motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Otomobil sürücüsü ise yaşanan tehlikeye aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi seyir halinde ilerlemeye devam etti. Yaşanan olay anbean motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti