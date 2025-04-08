Trafikle ilgili yeni düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği tasarısı hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Ramazan tatili bayramı boyunca meydana gelen kazalarda 74kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Trafikte yeni düzenleme için harekete geçildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." dedi.

YERLİKAYA ALINAN TEDBİRLERİ SIRALADI

"25 Mart tarihinde; Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması; Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için;

81 il Valiliğimize, ''Trafik Tedbirleri''ni içeren genelgemizi gönderdik.

26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık.

Amacımız çok netti: ''Tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim!'' Bu hedef doğrultusunda; 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, Ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar... Bu süre zarfında; 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km'lik yolu denetledik.

Otobüs kazalarını önlemek adına, ek önlemler de aldık. 720 personelimiz; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, Sürücüleri, yolculuk sırasında denetlediler.

1.271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre: Denetim sayımızı yüzde 30,6 artırdık. Ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında: 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ''eksiklikleri giderilinceye kadar'' trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

"74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Kaza sayısında yüzde 4,6'lık düşüş oldu. Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 268 trafik kazası meydana geldi. Pendik gişelerindeki kazanların nedeni aşırı hız."