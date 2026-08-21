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Manavgat'ta Kasksız Sürücü Motosikleti Ormana Bırakıp Kaçtı: 48 Bin 500 TL Ceza

Manavgat'ta Kasksız Sürücü Motosikleti Ormana Bırakıp Kaçtı: 48 Bin 500 TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis uygulamasını gören kasksız motosiklet sürücüsü, plakasız motosikletini ormanlık alana bırakarak kaçtı. Motosiklet terk edilmiş halde bulunurken, sürücüye plaka takmama ve kasksız kullanma nedeniyle 48 bin 500 TL ceza kesildi ve motosiklet 1 ay trafikten men edildi. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasını gören kasksız motosiklet sürücüsü, plakasız motosikleti yol kenarındaki ormanlık alana bırakıp kayıplara karıştı. Terk edilmiş halde bulunan motosikletin sürücüsüne 48 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin cadde üzerinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında, Titreyengöl Caddesi istikametinden D-400 kara yolu yönüne seyir halinde olan plakasız motosikletin kasksız sürücüsü, uygulama noktasını görünce aniden sağ taraftaki ormanlık alana girdi.

Trafik ekipleri, motosikleti yoldan yaklaşık 50 metre uzaklıkta devrilmiş ve terk edilmiş halde bulurken, sürücünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Motosikletin yoldan çıkarak ormanlık alana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekiplerin şase numarası üzerinden yaptığı sorgulamada motosikletin plakası tespit edildi. Motosiklete plaka takılmaması ve kasksız motosiklet kullanılması nedeniyle toplam 48 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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