Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Yaralandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden başka bir araç tarafından durduruldu. Diğer araçtan inen şahıs tartışmanın büyümesiyle kendisini durduran kişiye silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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