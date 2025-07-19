Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden başka bir araç tarafından durduruldu. Diğer araçtan inen şahıs tartışmanın büyümesiyle kendisini durduran kişiye silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANKARA