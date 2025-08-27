Trafik Polisine Saldırı: Bir Şahıs Tutuklandı

Trafik Polisine Saldırı: Bir Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, kesilen trafik cezası nedeniyle motosikletli trafik polisine saldıran bir kişi tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletli trafik polisine tekme ve yumruklarla saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Konak Eşrefpaşa'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre kesilen trafik cezası nedeniyle motosikletli trafik polisini tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale etti. Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38), M.S. (54) ve E.S. (37) gözaltına alındı. İşlemleri işlemleri sonrası şüphelilerden M.B. emniyetten, adliyeye sevk edilen M.S ise nöbetçi sulh ceza hakimince serbest bırakıldı. E.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, saldırı anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun arkasını dönerek yürüdüğü sırada saldırganın yerden aldığı bir cisimle polise yöneldiği, ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.