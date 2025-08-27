Trafik Polisine Saldırı: Bir Şahıs Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletli trafik polisine tekme ve yumruklarla saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Konak Eşrefpaşa'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre kesilen trafik cezası nedeniyle motosikletli trafik polisini tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale etti. Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38), M.S. (54) ve E.S. (37) gözaltına alındı. İşlemleri işlemleri sonrası şüphelilerden M.B. emniyetten, adliyeye sevk edilen M.S ise nöbetçi sulh ceza hakimince serbest bırakıldı. E.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, saldırı anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun arkasını dönerek yürüdüğü sırada saldırganın yerden aldığı bir cisimle polise yöneldiği, ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. - İZMİR