Kabadüz'de Baba-Kız Kazası: İkisi de Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden baba ve öğretmen kızı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, ilçenin Dişkaya mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybastı Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu öğretmeni Esra Şentürk'ün (35) kullandığı 52 AGZ 997 plakalı otomobil yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü ve babası Kadem Şentürk (65) hayatını kaybetti, araçta bulunan Nazan Göç (35) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Kadem (65) ve öğretmen kızı Esra Şentürk'ün (35) cenazeleri, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kabadüz ilçesine getirildi. Oluklu Camisi'nde kılınan namazının ardından baba ve kızın cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.

Kazada yaralanan Nazan Göç'ün tedavisi ise sürüyor. - ORDU

