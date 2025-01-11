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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sude Tamir, Sakarya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Ailesinin hastanede tedavileri devam ediyor.

Trafik kazasında ölen 14 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Kocaeli'de 2 aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Sude Tamir, gözyaşları içinde Sakarya'da toprağa verildi. Ailesinin hastanedeki tedavileri devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 54 VK 368 plakalı araç ile 41 AVC 512 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 54 VK 368 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Sude Tamir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan ve yaralanan Elif Tamir (11), Hatice Tamir (43), Medine Ş. (13), Gürkan Ş. ve araç şoförü Şinasi Tamir sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı

8. sınıf öğrenicisi Sude Tamir'in cenazesi bugün ailesi tarafından hastane morgundan alındı. Cenaze, Tamir'in memleketi Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahalle Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş, akraba ve ailesi katıldı. İkindi namazına müteaakip kılınan cenaze namazının ardından Tamir'in cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı.

Hayatını kaybeden Sude'nin annesi Hatice ve babası Şinasi Tamir'in ise hala hastanede olduğu öğrenildi.

"Ailesi, dost ve sevenleri ile eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum"

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi yayınladığı başsağlığı mesajında, "Mimar Sinan Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Sude Tamir, geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesi, dost ve sevenleri ile eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - 3.Sayfa
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