Trafik Kazası Sonrası Bitkisel Hayat Süren Genç Hayatını Kaybetti, 'Normal Ölüm' Raporu Şok Etti

Kaza sonrası 8 ay bitkisel hayatta kalıp vefat etti "Normal ölüm" raporu tutuldu

ADANA - Adana'da 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak bitkisel hayata giren genç tedavi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazeyi teslim almak için gelen aile yakınları ölüm raporunda "adli vaka" yerine "normal ölüm" yazıldığını görünce şok yaşadı.

Alınan bilgiye göre, 8 ay önce yaşanan olayda 24 yaşındaki Mahmut Aşar, motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aşar, yoğun bakıma alındı. Düne kadar bilinci kapalı şekilde yaşam mücadelesi veren Aşar, hayatını kaybetti. Aile, acı haberin ardından cenazeyi almaya geldi. Ölüm raporunu gören Aşar'ın yakınları, kazaya bağlı bir ölüm olmasına rağmen belgede "normal ölüm" olarak geçtiğini görünce şok yaşadı.

"Yanlış rapor tutulmuştur, gereğinin yapılmasını istiyoruz"

Mahmut Aşar'ın amcası İbrahim Aşar, yaşananlara tepki gösterdi. Amca Aşar," Yeğenim 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Bir araç çarptı, o günden beri bitkisel hayattaydı. Bugün ölüm haberini aldık. Cenazesini almaya geldiğimizde ölüm raporunda adli vaka yazması gerekirken 'normal ölüm' yazıldığını gördük. Bu açıkça bir hatadır. Yanlış rapor tutulmuştur, gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Aile, olayın tekrar incelenmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını da talep etti.