Trafik kazası 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kazada Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır yolu üzerinde meydana geldi. S.Ö. (33) yönetimindeki 38 PF 655 plakalı otomobil Burhan köyü çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yolda çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan B.Ö.(4), A.S.A.K.(21), GÖ.(32) ve S.E.Ö.(6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan G.Ö.'nün durumunun ağır olduğu diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gemerek Sızır Sivas 3. Sayfa Haberler

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