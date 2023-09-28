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Trabzon Yomra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Taşdelen Mahallesi'ndeki bir bahçede kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Operasyonda, 2 metre boyunda 14 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.