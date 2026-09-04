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Trabzon'da İki Ayrı Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5’i çocuk 8 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5'i çocuk 8 kişi de yaralandı.

İlk kaza ilçenin Kıratlı Mahallesi Hozarak Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hatalı sollama sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlarda bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu A.W.M. (11) ve D.M. (51) ile S.B (42), B.Y.E.B. (8), A.M.B. (8), S.K.A. (29), İ.A.A. (6) ve A.A. (3) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi Özdil yolunda yaşandı. Dereye yuvarlanan kamyonun sürücüsü Hüseyin Eskihellaç (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Her iki kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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