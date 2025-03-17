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Trabzon'un Araklı İlçesinde Yerleşim Yerlerine Yakın Yangın

Trabzon'un Araklı İlçesinde Yerleşim Yerlerine Yakın Yangın
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Araklı ilçesi Bereketli Mahallesi'nde iftar saatlerinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor, can kaybı yaşanmadı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Bereketli Mahallesi'nde iftar saatlerinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangınla mücadele ekibi sevk edildi. Can kaybı yaşanmayan yangının sebebi henüz bilinmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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