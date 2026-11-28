Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir evde kız isteme merasimi sırasında sigaradan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi Seymenler Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız isteme merasimi için eve gelenlerin içtikleri bir sigarayı balkondan attıkları sırada evin altında bulunan kuru otlar tutuştu. Çıkan yangında yoğun bir duman oluşurken, yangına evdekiler, davetliler ve çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangın saatler süren çalışmanın ardından güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenen H.M.O (32), G.O. (27) ve H.S. (28) Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.O.'nun daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı