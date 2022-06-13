Trabzon'da yayla yolunda trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da yayla yolunda trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Trabzon'da yayla yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Türkmen (82) yönetimindeki 61 HE 239 plakalı Fiat Doblo marka araç, Simenli mahallesinden Erikbeli Yaylası yoluna seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kaydı. Takla atan araçta bulunan sürücü Ali Osman Türkmen ile Hüseyin ve Fatma Türkmen yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Türkmen Şalpazarı Trabzon 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title