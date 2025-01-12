Trabzon'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Trabzon'da meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesi Körez Mahallesi'nde Mehmet Alp'e ait 2 katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - TRABZON