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Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı
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Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçesinin Yanbolu-Atayurt yolu Örnek mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.C. (51) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü B.C. ile aynı aileden S.C. (40), E.C. (8), Ş.C (11), A.C. (9) yaralandı. Yaralılar Araklı Devlet Hastanesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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