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Trabzon'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Trabzon'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki kanala düştü. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kestanelik Mahallesi Düz Küme Evleri Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan savrularak yol kenarındaki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada G.A. (55), M.A.A. (66), Y.A.Y. (10), A.Y. (36) ve M.A. (30) yaralandı. Yaralılar, Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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