Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs Karadere'ye uçtu. 3 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Kaşıkcı yolunun 6. km'sinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arsel Petrol İstasyonu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 NK 203 plakalı minibüs Karadere'ye uçtu. Minibüste bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan çıkartıldı. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı

Öldüğüne inanmadı, 17 yıl sonra haklı çıktı! Şimdi her yerde arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı bile! Livakovic'e sürpriz talip

Bu saatten sonra kalması mucize! Livakovic'e sürpriz talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.