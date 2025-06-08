Trabzon'da Kaybolan Hüseyin Şahin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Trabzon'da Kaybolan Hüseyin Şahin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
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AFAD, Trabzon ili Akçaabat ilçesinde kaybolan 1951 doğumlu Hüseyin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılan vatandaş için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

AFAD: "3 Haziran 2025 tarihinde Trabzon ili Akçaabat ilçesinde, 1951 doğumlu Hüseyin Şahin isimli vatandaşımızın yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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