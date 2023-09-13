Trabzon'da Kardeş Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

Trabzon'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşini ve onun eşini öldüren Azmi Şükrü İğci, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kimlik değiştirerek adını ve soyadını değiştirdiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Trabzon'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Osman İğci (55) ile onun eşi Necla İğci'yi (53) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Azmi Şükrü İğci (79), jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, öldürdüğü Osman İğci ile üvey kardeş olduğu ve mahkemeye başvurarak adı ile soyadını 'Şükrü Yıldız' olarak değiştirdiği ortaya çıktı.