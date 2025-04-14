Trabzon'da Kafa Kafaya Kaza: 7 Yaralı

Trabzon'da Dernekpazarı- Çaykara karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e giden Dernekpazarı-Çaykara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 NRU 412 plakalı bir otomobil ve PTT'ye ait 34 GIN 658 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası PTT'ye ait araç yan yatarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 2 kişi kurtarılırken, kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON