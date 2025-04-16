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İmam lojmanında ölü bulundu

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Dernekpazarı ilçesinde bir camide görevli imam Idırs Birinci, lojmanında ölü bulundu. Olayın ardından polis inceleme başlattı, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde görevli imam lojmanında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenicami Mahallesi Camii'nde görev yapan İdris Birinci'den (53) uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine Birinci'nin kaldığı lojmana gelen polis ekipleri, lojmanda yaptıkları incelemede Birinci'nin cansız bedenini buldu. Evli ve 2 çocuk babası Birinci'nin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netleşecek.
Öte yandan Birinci'nin eşi ve çocuklarının olay sırasında Dernekpazarı ilçesi Güney mahallesindeki annesinin yanında olduğu öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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