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Trabzon'da Denizde Boğulan İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Denizde Boğulan İki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından cansız bedenleri kıyıya çıkarıldı.

Trabzon'da serinlemek için denize giren 2 çocuk boğuldu

Boğulan çocukların cansız bedenleri denizden çıkartıldı

TRABZON - Trabzon'da sıcakların başlaması ile birlikte Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde bugün öğleden sonra denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisinin 112'ye ekiplerine ulaşmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri ve dalgıçları gönderildi. Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Ambulansa konulan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA ŞAHİN - 3.Sayfa
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