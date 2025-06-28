Trabzon'da Denizde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Denizde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, boğulma sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucu gence ulaşıldı fakat yapılan müdahalelerle kurtarılamadı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, kuzenleriyle birlikte serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Kol, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Muhammet Efe Kol'a ulaşıldı. Ekipler tarafından denizden çıkartılan genç ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Efe Kol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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